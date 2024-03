“Que fique lá abraçado com o Hamas”, diz Ricardo Nunes a Boulos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ricardo Nunes rebateu as críticas do deputado Guilherme Boulos pela ida do prefeito de São Paulo à Avenida Paulista na manifestação bolsonarista da semana passada.

“Comentários de dissimulado, invasor. Que fique lá abraçado com o Hamas”, disse.

Como mostrou o Radar, o psolista tem usado como estratégia de pré-campanha colar a imagem de “bolsonarista envergonhado” ao emedebista.