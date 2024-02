A estratégia da campanha de Boulos sobre a ida de Nunes a ato de Bolsonaro

A pré-campanha de Guilherme Boulos adotou a estratégia de colar ao prefeito de São Paulo a imagem de “bolsonarista envergonhado”. A equipe do psolista colocou na rua a ideia de que Ricardo Nunes teve uma participação tímida na Avenida Paulista, que não agrada os eleitores.

“Essa postura de bolsonarista envergonhado não agradou nem os bolsonaristas, nem o eleitor de centro, de quem ele tenta esconder que é bolsonarista”, disse um integrante da campanha ao Radar.

O discurso é apoiado em uma pesquisa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, do Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação, da USP. Os pesquisadores entrevistaram 575 pessoas durante o ato em defesa de Jair Bolsonaro no último domingo.

Dos entrevistados, 47% acreditam que o ex-presidente deve lançar um candidato próprio às eleições de São Paulo, enquanto 37% dizem que Jair Bolsonaro deve apoiar a reeleição de Nunes. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Nas redes sociais, desde sábado Boulos aposta em expor a ida do prefeito à manifestação como uma confirmação de que o prefeito é bolsonarista. A estratégia já iniciou na quinta-feira passada, durante o primeiro ato de pré-campanha do psolista ao lado de Marta Suplicy.