PTB de Jefferson se une ao TSE para combater fake news de Bolsonaro

Veja como o roteirista de Brasil é mesmo criativo. Com um número considerável de filiados metidos no inquérito das fake news do STF, o PTB decidiu finalmente abandonar a propagação de mentiras nas redes — e não é fake news!

O partido firmou na semana passada uma parceria com o TSE para estabelecer “ações de cooperação” para o “enfrentamento da desinformação no processo eleitoral, especialmente contra a legitimidade e a integridade das Eleições 2022“.

A parceria foi assinada pelo agora ex-presidente do TSE Edson Fachin e pelo petebista Kassyo Ramos, como presidente do partido.