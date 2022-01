PT humilha Alckmin e vai liberando caminho para Haddad em SP

Geraldo Alckmin abraçou Fernando Haddad no fim do ano, participou de animados jantares e caiu na conversa do petismo sobre a suposta união política com Lula.

Aos poucos — como na entrevista de Rui Falcão publicada pela Folha nesta segunda –, porém, os aliados de Lula vão desconstruindo politicamente o ex-tucano, chamado de “muleta” pelo ex-presidente do PT.

“Lula não precisa de uma muleta eleitoral”, disse Falcão ao dispensar a parceria do partido com Alckmin.

Falcão é soldado de Lula. Não daria esse tiro em Alckmin sem a concordância do ex-presidente. O petismo diverte-se humilhando Alckmin.