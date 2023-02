PSOL pede cassação de quatro deputados por incentivo a atos golpistas

A bancada do PSOL na Câmara protocolou nesta quinta-feira representações no Conselho de Ética da Casa contra quatro deputados bolsonaristas que incentivaram os atos golpistas que terminaram com a invasão às sedes dos Poderes em Brasília no início de janeiro.

As ações são contra Sílvia Waiãpi (PL-AP), Clarissa Tércio (PP-PE), Abílio Brunini (PL-MT) e André Fernandes (PL-CE). O PSOL pede que, em caso de condenação pelo Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, os deputados tenham os seus mandatos cassados.

“Essas ações expressam a urgência de combatermos o golpismo para proteger nossa democracia”, disse o líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos (SP). O partido ainda avalia se apresentará representações contra outros deputados que tenham colaborado com as ações golpistas.