PSOL aciona Justiça para anular votação da privatização da Sabesp

A bancada do PSOL na Alesp entrou nesta quinta com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o presidente da Casa, André do Prado (PL). Os deputados alegam que não havia condições de continuar a votação da privatização da Sabesp no plenário, realizada nesta quarta, após uma confusão na tribuna que foi contida com uso de gás de pimenta.

O projeto, que precisava de 62 votos para ser aprovado, recebeu 63 a favor e apenas um contrário. Os demais parlamentares não foram ao plenário para votar.

“Os deputados estaduais Eduardo Suplicy (PT), com seus 82 anos, e Leci Brandão (PCdoB), com seus 79 anos, por sua vez, também não conseguiram retornar ao ambiente fechado e hostil que o plenário havia se tornado, situação que prejudica sua saúde física e psíquica”, escrevem os parlamentares na denúncia ao TJ-SP.

Os deputados da oposição ao governador Tarcísio de Freitas pedem que a sessão seja anulada e que se determine um novo rito de votação. Assinaram o documento os deputados estaduais Monica Seixas Bonfim, Guilherme Cortez, Paula da Bancada Feminista, Carlos Giannazi e Ediane Maria do Nascimento.