PSDB paulista quer definir posição nas eleições da capital até janeiro

Presidente da executiva paulista do PSDB há duas semanas, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, afirma que o partido deve decidir no próximo mês como irá participar da disputa das eleições municipais na maior cidade do país.

“Vamos decidir até janeiro se é candidatura própria em São Paulo”, diz o diretor estadual da sigla.

Segundo tucanos ouvidos pelo Radar, em caso de uma chapa tucana “puro sangue” na capital paulista, o nome viável seria de Andrea Matarazzo, atualmente filiado ao PSD, teria de ser “reconvertido”. No entanto, os oito vereadores do PSDB (maior bancada da Câmara paulistana) preferem apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes.

No fim do último mês, Orlando Faria, presidente municipal do PSDB, se reuniu com a deputada Tabata Amaral, também pré-candidata à Prefeitura. A conversa foi proveitosa, dizem interlocutores, mas não está nos planos do PSDB aderir à candidatura do PSB na capital. A estratégia de Eduardo Leite, então presidente nacional do partido, era de filiar Tabata e lançá-la como candidata tucana.