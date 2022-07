PSDB confirma Cesar Maia como vice de Marcelo Freixo no Rio

Rodrigo Maia, presidente do PSDB no Rio de Janeiro, confirmou nesta sexta-feira que o diretório estadual da legenda levará à convenção nacional do partido o nome do ex-prefeito da capital fluminense Cesar Maia como candidato a vice-governador na chapa que será encabeçada por Marcelo Freixo (PSB) e que terá o apoio formal de Lula na corrida de outubro deste ano.

O nome de Freixo, contudo, não é uma unanimidade na federação que o PSDB tem com o Cidadania. No Rio, o Cidadania é comandado pelo ex-deputado Comte Bittencourt, que tem uma relação histórica com Eduardo Paes (PSD). O partido pretende, portanto, apoiar a chapa que terá o pedetista Rodrigo Neves como candidato a governador e Felipe Santa Cruz (PSD), aliado de Paes, de vice.

Maia explicou que o PSDB tem maioria na federação e então a decisão pela vice de Freixo já seria considerada favas contadas apesar da oposição do Cidadania. “Depois de um longo diálogo profícuo com o nosso principal aliado na federação, o Cidadania, através do ex-deputado Comte Bittencourt, os dois partidos não chegaram a um acordo em relação à formalização da chapa que disputará o governo do estado do Rio de Janeiro”, disse. “O Cidadania seguirá apoiando o ex-prefeito Rodrigo Neves, decisão que já havia sido tomada antes mesmo da formalização da federação entre os dois partidos”.

Na redes, Freixo comemorou a chegada de Cesar Maia à corrida. A avaliação na campanha é a de que o ex-prefeito agregará experiência de gestão à chapa. “É uma honra ter Cesar Maia ao meu lado como pré-candidato a vice-governador. Cesar é um gestor experiente e será fundamental na reconstrução do Rio de Janeiro. O momento é de união e foco no trabalho para que todas as famílias possam viver e prosperar em paz”, disse.