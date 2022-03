PSB mantém Freixo e Molon candidatos no RJ mesmo com pressão petista

A pouco mais de quatro meses do prazo para os partidos definirem quem serão seus candidatos nas eleições deste ano, a conversa no Rio entre PT e PSB sobre uma possível aliança chegou a um ponto de inflexão.

O PSB tem duas pré-candidaturas a cargos majoritários no Estado postas e que diz que não abrirá mão– no caso, Marcelo Freixo para o cargo de governador e Alessandro Molon para o Senado. O PT por sua vez quer que uma dessas vagas seja oferecida ao partido como condição para uma aliança. O desejo é ter André Ceciliano, atual presidente da Alerj, para disputar a vaga de senador.

Ao Radar, pessoas próximas a Freixo e Molon no PSB garantiram que as pré-candidaturas estão de de pé, a despeito da pressão petista para que os socialistas cedam em alguma coisa. Do lado do PT, a conversa subiu de tom. Ceciliano disse à coluna que lançará sua pré-candidatura ao Senado no dia 30 de abril.

“Na política não se pode dar um ultimato a ninguém, mas eu acho que o PT vai seguir em frente. Eu estou preparando o lançamento da minha candidatura ao Senado, mas se o PSB continuar insistindo com os dois nomes vai sair sozinho porque o PT do Rio não estará junto com o PSB. Como pode ter uma aliança onde o sujeito lança candidato ao Senado e a governador? Não amplia, entendeu? Com todo o respeito, nós vamos seguir o nosso caminho. Nós vamos fazer o lançamento dia 30 de abril”, disse.