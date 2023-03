Projeto prevê ‘cordão de girassóis’ para pessoas com deficiência oculta

Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê o uso de um cordão de fita com desenhos de girassóis para facilitar a identificação de pessoas com deficiência oculta ou não aparente, como transtorno do espectro autista, por exemplo.

A proposta foi apresentada pela deputada federal Nely Aquino (Podemos-MG). Quando era vereadora de Belo Horizonte, ela foi uma das autoras de uma lei semelhante sancionada no início deste ano na capital mineira.

O texto altera Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015. O objetivo é garantir assistência diferenciada e mais segurança durante viagens, passeios e compras a quem estiver com o cordão de girassóis.

O uso do objeto já foi adotado fora do país e em outros locais do Brasil, como no Distrito Federal, Amapá, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre e São Bernardo do Campo (SP).

“Essa medida é muito interessante e pode ser adotada também em nosso País, o que, certamente, representaria mais uma conquista para as pessoas com necessidades especiais do Brasil”, argumenta a deputada.