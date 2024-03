Projeto leva educação financeira e empreendedorismo a mulheres de BH

O Instituto Defesa Coletiva, que há 20 anos atua no protagonismo das mulheres e na garantia dos diretos coletivos da pessoa idosa, criou um projeto que ensina mulheres na terceira idade a conquistar independência financeira e valorização pessoal através do empreendedorismo.

Desenvolvido em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte e os Centros de Referência de Assistência Social, o projeto Educação Financeira e Empreendedorismo Feminino na Terceira Idade tem como um dos objetivos fortalecer a Rede de Apoio à Pessoa Idosa e oferecer às mulheres a possibilidade de descobrir e revelar seus talentos, resgatando cidadania e dignidade.

Para participar é preciso efetuar o cadastro em alguma unidade do CRAS.

O projeto oferece cursos em turmas compostas por 40 mulheres idosas, em seis centros de Belo Horizonte. São 42 eventos com palestras e oficinas que tratam de valorização e promoção do envelhecimento ativo, digno e saudável; geração de renda através da descoberta de um negócio próprio; e empoderamento em situação de violação de direitos, por meio de ações educativas que ensinam sobre crédito consciente.

Continua após a publicidade

A advogada Lillian Salgado, presidente do Comitê Técnico do Instituo Defesa Coletiva, conta que durante a elaboração do projeto, a equipe de profissionais do Instituto percebeu que desenvolver ações que promovessem o empreendedorismo na terceira idade poderia ser um caminho de combate ao etarismo, hoje um assunto amplamente falado e que atinge em cheio as mulheres.

“Quando iniciamos os estudos para criação do projeto não tínhamos ideia que o etarismo para as mulheres com condições mais modestas de vida se dá de forma muito singular, pois se mostra sob uma perspectiva de que elas não possuem mais valor produtivo em sociedade. Por isso, a importância fundamental de revelar ou descobrir um talento, um dom nesta fase da vida”, diz Lillian.