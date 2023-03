Projeção na Avenida Paulista marcará quinto ano da morte de Marielle

O VJ Alexis Anastasiou projetará a imagem de Marielle Franco na fachada do Edifício Anchieta, na Avenida Paulista, na noite desta terça-feira, quando completam cinco anos do assassinato da vereadora carioca, em 14 de março de 2018, num crime ainda hoje sem motivação esclarecida e mandantes descobertos.

Anastasiou, nome importante no Brasil do chamado vídeo mapping ou projeção mapeada, prepara uma ação que homenageará Marielle e também outros ativistas dos direitos humanos assassinados, como o ambientalista Chico Mendes, morto em 1988, a sindicalista Margarida Alves, morta em 1983, e Raimundo Nonato Silva de Oliveira, o Cacheado”, militante do MST morto em dezembro passado no Tocantins.

A intervenção artística e política terá três horas de duração, entre 19h e 22h. As imagens dos ativistas serão exibidas na fachada de 35 metros do Edifício Anchieta, que fica na esquina da rua da Consolação. Em outro prédio serão projetados nomes de mais de mil ativistas brasileiros assassinados. Anastasiou é fundador da produtora Visualfarm e é uma das pessoas por trás do Festival de Luzes de São Paulo.