Presidente da Fundação Ulysses Guimarães, deputado do MDB vai de Bolsonaro

Atualizado em 5 out 2022, 14h04 - Publicado em 5 out 2022, 14h01

O deputado federal Alceu Moreira, reeleito no Rio Grande do Sul para mais um mandato na Câmara no domingo, é desde março do ano passado o presidente da Fundação Ulysses Guimarães, instituição ligada ao MDB que leva o nome do “senhor Diretas”.

Ex-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Moreira declarou apoio à correligionária Simone Tebet no primeiro turno, mas não hesitou ao ser questionado pelo Radar quem será seu candidato no próximo dia 30:

“Bolsonaro, com certeza”, declarou o emedebista há pouco.

Mais cedo, o presidente do partido, Baleia Rossi, anunciou a liberação dos filiados da legenda para apoiar o ex-presidente Lula ou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. A ex-presidenciável Simone Tebet escolheu o petista.

“No primeiro turno, eu, mesmo com prejuízo, porque sou do agro, que é muito ligado ao Bolsonaro, segurei com a Simone”, disse Moreira.

“Entre o PT e o Bolsonaro, não pode ter alguém mais crítico do que eu à roubalheira do PT. Eu não tenho nenhuma possibilidade de apoiar o Lula, nem pensar. Essa é uma eleição plebiscitária, entre a Bíblia e o Código Penal. E eu escolhi a Bíblia”, complementou.