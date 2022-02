Presidenciáveis lamentam a tragédia na região serrana do Rio

Os principais nomes na disputa ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro se solidarizaram com as vítimas do desastre das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio.

Os presidenciáveis lamentaram o drama vivido pelos moradores da cidade, que está desde terça sob impacto de enxurradas e deslizamentos de terra. Na ocasião da última tragédia de grandes proporções na região, em 2015, Dilma Rousseff era a presidente.

Jair Bolsonaro (PL), que tentará a reeleição, irá sobrevoar a cidade na próxima sexta. Pelas redes na noite de terça, ele pediu que “Deus conforte os familiares das vítimas”.

Líder nas pesquisas de intenção de votos até agora, Lula (PT) foi o presidenciável que mais demorou para se pronunciar. Ele prestou há pouco sua solidariedade com as pessoas que perderam a vida e também com os que perderam suas casas.

“Que toda a sociedade, as autoridades e servidores públicos consigam se unir nos esforços para reconstruir a cidade, auxiliar os desabrigados e reparar os danos causados pelas chuva”, disse.

Sergio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) também mandaram mensagens de conforto aos cidadãos fluminenses atingidos pelo desastre. Na noite de terça, além de prestar sua solidariedade à população local, o pedetista disse que irá cobrar “para que os governos forneçam toda ajuda e assistência” às vítimas.

Já Moro lembrou que não é a primeira vez que um desastre do tipo acontece na região. “É urgente a tomada de ações efetivas para prevenir e proteger nossa população. Nossos sentimentos de pesar e solidariedade às famílias e amigos de todos atingidos pela tragédia”, disse na terça.

João Doria (PSDB) também lamentou o ocorrido e colocou a Defesa Civil e o Bombeiro de São Paulo à disposição para ajudar. “Uma tragédia”, disse ele nesta quarta.