Premiado ator com síndrome de Down grava sequência de ‘Colegas’

Depois de 10 anos, o ator Breno Viola está gravando “Colegas e o Herdeiro”, sequência de “Colegas”, road movie escrito e dirigido por Marcelo Galvão que conta a história de três amigos com síndrome de Down que resolvem cair no mundo para realizar seus sonhos.

No filme lançado em 2013, Viola interpretou Márcio, um dos três protagonistas, que tinha o sonho de voar, e conquistou o Prêmio Especial do Júri do Festival de Gramado, ao lado dos outros dois colegas.

No novo projeto, seu personagem trabalha em um aeroclube e vai ajudar os companheiros a viverem novas aventuras. O filme está sendo rodado em diversas locações no Rio Grande do Sul (RS) e Uruguai, em uma coprodução entre a Gatacine e a Globo Filmes.

“Atuar era um sonho meu desde pequeno. E é muito importante a inclusão de pessoas com deficiência no audiovisual, como no esporte, no teatro, para poder transformar como a sociedade nos vê e também inspirar quem tem alguma deficiência”, conta o ator, que é faixa preta em judô desde 2002 (e o primeiro com Down a conseguir esse feito nas Américas) e já apresentou o quadro “Qual é a diferença?”, do Fantástico, ao lado de Drauzio Varella.