Pré-candidatos em SP, Boulos e Tabata dividirão palco com ministro de Lula

Pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos e Tabata Amaral participam nesta quarta-feira do lançamento do programa Pé-de-Meia, do governo federal. Além dos deputados do PSOL e PSB, o evento conta com o ministro da Educação, Camilo Santana e com o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.

Dentro do governo federal, Boulos e Tabata tem padrinhos diferentes na disputa pela prefeitura paulistana. Enquanto Boulos é o candidato de Lula, Tabata é apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, duas vezes governador de São Paulo.

Nesta quarta-feira, os candidatos do Planalto e do Jaburu se encontram na Praça da República, onde fica a sede da Secretaria de Educação de Renato Feder, secretário de Tarcísio de Freitas, alinhado com os planos do governador desde a campanha de 2022.

O programa Pé-de-Meia é um incentivo financeiro para estudantes de Ensino Médio completarem os estudos. Por meio de depósitos mensais e anuais, os estudantes recebem mais de 9.000 reais em três anos.