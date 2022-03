Pré-candidato à presidência, Alessandro Vieira anuncia saída do Cidadania

Pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania, o senador Alessandro Vieira (SE) anunciou neste sábado, 12, que está de saída do partido.

De acordo com o parlamentar, a decisão sobre a desfiliação se deu por divergências com o presidente nacional da legenda, o ex-deputado federal Roberto Freire.

“O Brasil exige renovação na política e o Cidadania responde mudando seu estatuto e garantindo a permanência de Roberto Freire por 34 anos na presidência. Por evidente incompatibilidade, manifesto minha desfiliação do partido. A democracia exige espírito público e desprendimento”, publicou Vieira em suas redes.

O senador não informou se já decidiu a qual partido se filiará, e nem se dará continuidade à pré-candidatura na nova sigla.

Em fevereiro, o Cidadania aprovou a formação de federação partidária com o PSDB, cujo pré-candidato ao Planalto é o governador de São Paulo João Doria.

Ainda nas movimentações do tabuleiro político, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) anunciou na última semana que não disputará a presidência pelo partido — o senador diz que seu foco será o de continuar conduzindo os trabalhos no Congresso. Membros do partido de Kassab veem como possível o ingresso na sigla de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, para pleitear a vaga.

De acordo com a última sondagem eleitoral do Ipespe, divulgada na sexta, 11, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro lideram a disputa à presidência, com 43% e 28% das intenções de voto, respectivamente.

Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) aparecem em terceiro, com 8% cada. João Doria (PSDB) figura com 3% dos votos e Simone Tebet (MDB) e Eduardo Leite (PSDB) têm 1%.