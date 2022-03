Lula tem 43%, Bolsonaro, 28%, e Ciro e Moro empatam com 8%, diz Ipespe

O ex-presidente Lula (PT) segue na liderança isolada nas intenções de voto na pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Ipespe. O levantamento foi encomendado pela XP. Mas o presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a desvantagem para 15 pontos percentuais, dentro da margem de erro em relação ao resultado da pesquisa de duas semanas atrás, quando ele teve dois pontos a menos.

O petista aparece com 43%, seguido por Bolsonaro, com 28%. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), empatados com 8%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 3%, e a senadora Simone Tebet (MDB), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (que negocia para se filiar ao PSD), e o deputado federal André Janones (Avante), 1% cada um.

O levantamento foi realizado entre segunda e quarta-feira dessa semana, com 1.000 entrevistados de todos as regiões do país. A margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

Veja o resultado da pesquisa:

Lula – 43%

Jair Bolsonaro – 28%

Ciro Gomes – 8%

Sergio Moro – 8%

João Doria – 3%

Simone Tebet – 1%

Eduardo Leite – 1%

André Janones – 1%

Felipe d’Ávila* – 0

Alessandro Vieira** – 0

Nenhum / não iria votar / branco / nulo – 7%

Não sabe / não respondeu – 2%

* Felipe D´Avila foi citado, mas não chegou a 1% de citações

** Alessandro Vieira foi testado, mas não foi citado por nenhum respondente.