Lula tem 43%, Bolsonaro, 26%, Moro, 8%, e Ciro, 7%, diz pesquisa Ipespe

Pesquisa do Ipespe encomendada pela XP e divulgada há pouco teve mais uma vez o ex-presidente Lula (PT) com líder nas intenções de voto, com 43%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 26%, seguido de Sergio Moro (Podemos), com 8%, e Ciro Gomes (PDT), com 7%. Em quinto lugar, vem o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%.

A senadora Simone Tebet (MDB), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (que negocia para concorrer ao Planalto pelo PSD), o deputado federal André Janones (Avante) e Felipe D´’Ávila (Novo) tiveram 1% cada um. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) foi citado, mas não chegou a 1% de citações. Outros 7% não escolheram nenhum, disseram que não iriam votar ou escolheram branco e nulo, e 2% não souberam ou não responderam.

Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ainda é pré-candidato do PSD, não foi testado nesse levantamento.

A pesquisa foi realizada entre segunda e quarta-feira desta semana, com 1.000 entrevistados por telefone, em uma amostra representativa do eleitorado brasileiro. 21 a 23 de fevereiro de 2022.

A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.