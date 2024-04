Por que Lula resolveu não mexer com a Starlink, de Elon Musk, no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula desistiu de boicotar os negócios da Starlink de Elon Musk no país quando percebeu que metade do agro brasileiro usa a internet rápida do empresário.

Alguns ministros de Lula, que têm fazendas no interior do país, são só elogios ao serviço de Musk e da Starlink e trataram de alertar o Planalto.