Polícia prepara esquema de segurança para levar corpo de Pelé para Santos

As forças de segurança de São Paulo prepararam uma operação integrada para levar o corpo de Edson Arantes do Nascimento para Santos. Pelé sairá do Hospital Albert Einstein no início da manhã de segunda em um caminhão dos bombeiros e será escoltado por batedores do Batalhão de Choque dentro de São Paulo. Quando chegar na Rodovia dos Imigrantes, o Comando de Policiamento Rodoviário assume a segurança.

O velório do Pelé inicia às 10h de segunda na Vila Belmiro. No estádio do Santos, o plano operacional prevê um reforço no efetivo, já que o corpo ficará um dia inteiro no gramado que consagrou o Rei do Futebol. Diversos batalhões da PM vão reforçar a segurança no local. Os fãs poderão se despedir até a manhã de terça-feira.