Polícia pericia ‘possível material genético’ em lancha de suspeito no AM

Coordenado pela PF no Amazonas, o comitê de crise que investiga o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips divulgou há pouco uma nota para informar que um perito realiza nesta quinta o “levantamento de um possível material genético” na lancha apreendida com Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, detido nesta quarta durante as buscas pelos desaparecidos.

O comunicado diz que a perícia será feita pelo Departamento de Polícia Técnico Científica, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, junto ao Departamento de Polícia do Interior, da Polícia Civil do estado.

“O suspeito foi preso em flagrante por posse de munição de uso restrito. De acordo com o DPTC, com o uso de luminol, as equipes investigam a possibilidade da existência de vestígios de amostra biológica e digitais deixadas na lancha, tanto pelo suspeito quanto pelos tripulantes. As diligências estão sendo empreendidas e serão divulgadas oportunamente”, informou a superintendência regional de Polícia Federal no Amazonas.

Nesta quarta, em entrevista coletiva realizada em Manaus, o secretário de Segurança Pública do estado, general Carlos Alberto Mansur, disse que a polícia faria uma perícia para procurar vestígios de sangue em materiais encontrados com um suspeito.