Polícia de SP acha sacolas de dinheiro com irmão de Alcolumbre

Homens da PM de São Paulo apreenderam, na madrugada desta sexta, cerca de 500.000 reais que estavam num veículo ligado ao advogado Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, que vem a ser irmão do senador Davi Alcolumbre. O dinheiro estava em duas sacolas.

Ao jornal Folha de S.Paulo, a PM narrou os fatos. No início da madrugada, os policiais faziam uma operação de bloqueio na avenida Olavo Fontoura, no bairro de Santana, quando o motorista de um veículo preto, ao avistar as viaturas, parou no meio da via e deu marcha ré para tentar fugir.

Os policiais perseguiram o carro e conseguiram abordá-lo momentos depois. No porta-malas estava o dinheiro. De acordo com a polícia, o motorista disse que o dinheiro havia sido entregue a ele por Alberto Samuel, que foi até o local em outro veículo.

Como a origem do dinheiro não foi esclarecida, as duas sacolas com as notas foram apreendidas pela polícia, que vai investigar o caso.