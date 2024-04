Polícia de PE prende homem que enviou cervejas e R$ 50 mil para secretário

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Governo de Pernambuco informou nesta sexta que a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem que ofereceu vantagem indevida em dinheiro ao secretário da Fazenda do Estado, Wilson de Paula, o que configura o crime de corrupção ativa.

O próprio secretário fez a denúncia que levou a prisão do suspeito, realizada nesta quinta-feira, logo após receber em sua residência, na tarde de quarta, uma caixa de cerveja contendo em seu interior um pacote com várias cédulas no valor total de 49.996 reais. Ele comunicou o ocorrido ao secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, e pediu “apuração rigorosa”.

O homem, que não teve a identidade divulgada, está à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia.

Em nota, a gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB) informou que “condena e não vai tolerar nenhuma tentativa de atos de corrupção contra qualquer integrante do governo”.