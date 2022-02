Podemos conversa com partidos cristãos sobre possível federação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o União Brasil mais longe, o Podemos iniciou conversas para formar uma federação com dois pequenos partidos cristãos, de olho nas eleições para o Legislativo: o PSC e o PTC (rebatizado de Agir).

A prioridade do partido do presidenciável Sergio Moro, além de tentar eleger o ex-juiz para o Palácio do Planalto, é emplacar o máximo de deputados federais possíveis na próxima legislatura. E a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional da legenda, está imersa na formação das chapas nos Estados.

Em tempo: na eleição de 2018, o PSC elegeu 8 deputados federais e o PTC, dois, enquanto o Podemos, 11. Hoje, o Partido Social Cristão tem 12 representantes na Câmara. Já o Partido Trabalhista Cristão perdeu seus dois parlamentares.