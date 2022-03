Plataforma de educação à distância planeja investimento milionário em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A REfuturiza, plataforma de educação à distância voltada às classes C e D, planeja investir 7 milhões de reais nas operações no estado de São Paulo até o final de 2022.

Com o aporte, a expectativa é que a base de alunos passe de 240 000 para 450 000 estudantes até dezembro.

A marca — a antiga PreparaTODOS, do Grupo Cartão de Todos — pretende intensificar a promoção do ensino atrelado à inserção dos alunos no mercado de trabalho.

Ainda neste ano, a empresa pretende iniciar a construção de pontos físicos na capital e em Ribeirão Preto — os campi de educação vão oferecer infraestrutura, consultoria profissional e acesso aos professores para aulas práticas e plantões de dúvidas.

“Nosso trabalho era muito mais ligado à educação, mas, entendendo a importância da empregabilidade, começamos a nos dedicar também a essa frente, uma vez que queremos proporcionar mais qualidade de vida e aumento de renda aos nossos alunos”, diz Renata Fonseca, Diretora da Refuturiza.

Serão oferecidos cursos em áreas como gastronomia, idiomas, marketing, estética, informática, além de preparatórios para o EJA e o ENEM.