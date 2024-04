Planalto confirma participação de Lula em celebração do Dia do Exército

O Planalto confirmou há pouco que o presidente Lula vai participar do evento de celebração do Dia do Exército, que acontecerá na manhã desta sexta-feira no Quartel-General da instituição, no Setor Militar Urbano, em Brasília.

Durante a solenidade, autoridades e instituições civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à caserna serão condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro.

O presidente também participou do ato no dia 19 de abril do ano passado, em seu primeiro evento no QG no terceiro mandato.