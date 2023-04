Lula reencontra caserna em seu primeiro evento no QG do Exército

Lula vai participar na manhã desta quarta-feira da cerimônia do Dia do Exército, em Brasília.

A solenidade marcará a primeira participação do presidente em um evento no Quartel-General do Exército no atual governo.

No início do mês, ele foi o anfitrião da cerimônia de apresentação de 56 oficiais generais do Exército, Marinha e Aeronáutica, no Palácio do Planalto.