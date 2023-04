Sangue novo na tropa: Lula apresenta os seus primeiros oficiais-generais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai reunir a cúpula das Forças Armadas nesta terça-feira, 4, para apresentar a primeira turma de oficiais-generais promovidos pelo seu governo – eles ascenderam ao posto, o mais alto na estrutura militar, na última sexta-feira, 31.

Em cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, às 16h, serão apresentados 56 promovidos nas três forças militares: Exército, Marinha e Aeronáutica. Os oficiais-generais envolvem patentes como almirante, vice-almirante e contra-almirante (na Marinha), general-de-exército, general-de-divisão e general-de-brigada (no Exército) e tenente-brigadeiro, major-brigadeiro e brigadeiro (na Aeronáutica). O número que será anunciado é bastante expressivo – hoje, as três forças possuem cerca de 350 militares com essa denominação

Além do ministro da Defesa, José Múcio, a solenidade vai reunir os principais chefes das Forças Armadas, como os comandantes do Exército (general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva), da Marinha (o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen) e da Aeronáutica (o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno).

A cerimônia de apresentação dos novos oficiais-generais ocorre três vezes por ano – essa é a primeira do governo Lula. É também o primeiro evento público importante com as Forças Armadas desde que o petista assumiu, em janeiro deste ano, em meio a uma desconfiança mútua com os chefes militares, em parte pela aproximação da cúpula das Forças Armadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro.