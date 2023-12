PL vai filiar mulher de 106 anos e ex-combatente da 2ª Guerra, de 102

O PL do Rio Grande do Sul vai filiar nesta sexta-feira uma senhora de 106 anos de idade, Matilde Hebert Gomes, e um ex-combatente da combatente FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na 2ª Guerra Mundial, o capitão Elmo Diniz, de 102 anos.

Os dois centenários têm como “padrinhos” no Partido Liberal o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal gaúcho Luciano Zucco, que está migrando do Republicanos para a legenda comandada por Valdemar Costa Neto.

“Até que se prove o contrário, acredito que sejam as pessoas mais idosas a se filiar num partido. Muito mais do que a questão da idade, a entrada da dona Matilde e do capitão Elmo para a vida partidária é um exemplo para todas as gerações. É pela política que conseguimos mudar os destinos do nosso país. Tenho certeza que esse gesto vai contagiar outras pessoas a tomar a mesma decisão, independente da posição ideológica de cada um”, destacou Zucco.

O ato de filiação terá o lema “Encontro de Gerações” e será realizado às 19h, em Porto Alegre, no CTG Glaucus Saraiva, no Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana.

Continua após a publicidade

“Fique em casa”

Uma curiosidade sobre o ex-combatente da FEB é que, no início da pandemia da Covid-19, em abril de 2020, o pracinha de 98 anos, na ocasião, foi infectado pelo coronavírus e gravou um vídeo defendendo que a população ficasse em casa — ao contrário do propagava o então presidente Bolsonaro na época.

“Enfrentei a Segunda Guerra Mundial nos campos de batalha da Itália. Agora, estou enfrentando uma nova guerra, a do covid-19. Estou me cuidando, em rígida quarentena. Agora, um pedido: fique você em casa também”, declarou.