Giro VEJA - quarta, 6 de março

Nunes Marques nega pedido para libertar presos pelo 8 de Janeiro

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 6, mostra um aumento da avaliação negativa do governo Lula. De acordo com o levantamento, o número passou de 29%, em dezembro, para 34%, em fevereiro. A positiva oscilou de 36% para 35%. Os motivos dessa queda, a decisão do ministro Nunes Marques sobre condenados pelo 8 de janeiro e eleições nos EUA são destaques do Giro Veja.