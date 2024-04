PGR não vê crime em caso de bolsonarista que falou em matar Moraes

A PGR arquivou recentemente uma investigação contra um bolsonarista de São Bernardo do Campo que defendeu, nas redes, matar um certo “ditador” do país chamado “Alexandrequistão”.

“Vc esta morando no alexandrequistão, embora não tenha escrito. Nesse lugar, vc só tem 3 opções e vou listar da mais rápida para a melhor e mais demorada e difícil; 1. Mude-se imediatamente para um país democrático antes q perca seu passaporte; 2. Mate ou mande matar o ditador desse país. Vc vai se tornar um herói nacional e provavelmente nunca mais vai se preocupar com mais nada, mas pode dar errado e ser preso e, com sorte, só ficar paraplégico; 3. Vá imediatamente para a frente do quartel principal da sua cidade e não saia dali e lute juntamente com todas as pessoas de bem para acabar com esses ladrões corruptos chefes de orgcrim e amigos do molusco ladrão assassino”, escreveu o aloprado.

“De plano, ao compulsar detidamente os autos, infere-se que a notitia criminis formulada pelo representante é desprovida de elementos concretos que se prestem a comprovar a existência de qualquer crime. Com efeito, o teor dos comentários postados em sítio eletrônico, por si só, não constitui indício suficiente da prática de apologia ou incitação à prática de crimes, salientando-se que para o cometimento do crime em comento é necessário a incitação à empreitada criminosa específica/determinada, não sendo suficiente a incitação genérica, vaga”, escreve o procurador Carlos Frederico Santos.