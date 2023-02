PGR denuncia ao STF mais 139 pessoas detidas em atos golpistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta terça mais uma leva de detidos no atentado de 8 de janeiro. Desta vez, foram 139 presos em flagrante durante a quebradeira. Ao todo, já foram denunciadas 835 no caso cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Dos 139 novos acusados, 137 foram presos dentro do Palácio do Planalto e outros dois na Praça dos Três Poderes com rojões, facas, cartuchos de gás lacrimogêneo e material para produzir explosivos caseiros.

Eles vão responder por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado. As manifestações foram assinadas pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo de combate aos atos antidemocráticos do MPF.

Até agora, a maioria dos denunciados (645) seriam incitadores dos atos, por terem participado de manifestações ou foram presas no acampamento em frente ao QG do Exército, mas sem envolvimento direto com o vandalismo às sedes dos poderes da República. Outros 189 respondem pela invasão e depredação, além de um agente público acusado de omissão.