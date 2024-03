PF transfere irmãos Brazão de Brasília para presídios federais em MS e RO

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presos desde o último domingo por suspeita de serem os mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram transferidos de Brasília na manhã desta quarta-feira,27, para penitenciárias federais em outros estados.

O Radar apurou que o deputado federal Chiquinho Brazão irá para o presídio localizado em Campo Grande. Já Domingos, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, será levado para a unidade prisional de Porto Velho.

O avião da Polícia Federal que leva os dois vai parar primeiro em Mato Grosso do Sul e depois seguirá para Rondônia.

Suspeito de participar do planejamento dos homicídios, o delegado Rivaldo Barbosa, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, permanecerá na Penitenciária Federal de Brasília.