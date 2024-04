PF prende hacker foragido, suspeito de invadir sites do Senado e TSE

A PF cumpriu uma mandado de prisão preventiva nesta terça contra um hacker suspeito de ser responsável pelo maior vazamento de dados do Brasil, com a divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros, que estava foragido desde novembro do ano passado — quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava por conta das investigações da Operação Deepwater, deflagrada em março de 2021.

Segundo a corporação, o homem também é suspeito de invadir os sites do Senado, do TSE e do Exército, além das páginas da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais — pelas quais foi preso em 2019.

Expedido pela 1ª Vara Federal de Uberlândia (MG), o mandado de prisão ocorreu na cidade de Feira de Santana (BA), e o suspeito ficará à disposição da Justiça no Centro de Observação Penal, em Salvador.