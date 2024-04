PF prende ex-deputado por “violência política” contra adversária no PA

O ex-deputado Wladimir Costa (Solidariedade-PA) foi preso pela Polícia Federal assim que o avião em que ele estava pousou no Aeroporto Internacional de Belém, nesta quinta-feira. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, Costa cometeu “violência política” contra a deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA).

Durante o governo de Michel Temer, Costa ficou conhecido por ter feito uma tatuagem no ombro com o sobrenome do então presidente abaixo de uma bandeira do Brasil.

Além da prisão preventiva pela “prática reiterada” de crimes eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral ordenou que o ex-parlamentar apagasse as publicações ofensivas à Renilce. No ano passado, Wladimir já havia sido condenado por ofender Glória Pires e Wagner Moura nas redes sociais.