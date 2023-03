PF mira governador do Acre por esquema de corrupção

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta uma operação para desarticular um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula do Governo do Acre, comandado Gladson Cameli. Por ordem do STJ, ele teve os bens sequestrados e está impedido de deixar o país.

Mais de 300 policiais, com apoio de servidores da CGU e RFB, cumprem 89 mandados de busca e apreensão no Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e Distrito Federal.

“A investigação tramita no Superior Tribunal de Justiça e constitui desdobramento das fases I e II, deflagradas no ano de 2021, quando foi identificada organização criminosa, controlada por agentes políticos e empresários ligados ao Poder Executivo estadual acreano, que atuavam no desvio de recursos públicos, bem como na realização de atos de ocultação da origem e destino dos valores subtraídos, através da lavagem de capitais”, diz a PF.

O STJ determinou a indisponibilidade de bens até o valor aproximado de 120 milhões de reais, por meio do bloqueio de contas e sequestro de aeronaves, casas e apartamentos de luxo adquiridos com recursos desviados. Na mesma decisão, 15 empresas investigadas tiveram suas atividades econômicas suspensas por determinação do tribunal.

O STJ decretou ainda inúmeras medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais: a suspensão do exercício da função pública, a proibição de acesso a órgãos públicos, o impedimento de contato entre os investigados e a proibição de se ausentar do país, com a entrega de passaportes no prazo de 24 horas.