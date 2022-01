PF deu 5,7 mil portes de armas para defesa pessoal em 2021; veja ranking

Em 2021, a Polícia Federal concedeu 5.706 novos porte de armas no Brasil registrados na categoria de defesa pessoal.

O Rio Grande do Sul é o líder disparado no ranking nacional (veja abaixo), com 1.884 concessões — mais que o triplo do segundo colocado, o Espírito Santo (536). O Mato Grosso do Sul, com 369, completa o “pódio”. Na outra ponta está o Amapá, com apenas três registros durante todo o ano.

Nesta quarta-feira, o Radar mostrou que a corporação expediu 155.740 novos registros de armas de fogo para “cidadãos” em todos os estados do país no ano passado.

Veja a seguir a lista de portes de armas concedidos pela PF, por Estado:

Rio Grande do Sul – 1.884

– 1.884 Espírito Santo – 536

– 536 Mato Grosso do Sul – 369

– 369 São Paulo – 294

– 294 Pernambuco – 279

– 279 Distrito Federal – 278

– 278 Alagoas – 221

– 221 Pará – 205

– 205 Santa Catarina – 186

– 186 Goiás – 184

– 184 Paraná – 176

– 176 Minas Gerais – 152

– 152 Mato Grosso – 136

– 136 Maranhão – 116

– 116 Rondônia – 108

– 108 Sergipe – 96

– 96 Paraíba – 94

– 94 Ceará – 84

– 84 Acre – 73

– 73 Bahia – 69

– 69 Rio de Janeiro – 66

– 66 Piauí – 29

– 29 Rio Grande do Norte – 24

– 24 Roraima – 20

– 20 Tocantins – 17

– 17 Amazonas – 7

– 7 Amapá – 3