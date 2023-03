PF combate fraude em pensão que já gerou prejuízo de R$ 81 milhões no INSS

Deflagrada na manhã desta terça, a Operação Balaio da Polícia Federal mira crimes em fraudes no benefício de pensão por morte. A PF já constatou o prejuízo efetivo de 81 milhões de reais no INSS e projeta que pode salvar cerca de 120 milhões de reais da seguridade social.

A operação identificou “fortes indícios de fraude” em pelo menos 400 pensões por morte de trabalhadores rurais. As investigações apontam o envolvimento de quatro servidores do INSS, em conluio com intermediários no Maranhão e Piauí, que teriam direcionado os benefícios por meio de documentação falsa.