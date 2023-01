Petroleiros convocam protestos contra bloqueios golpistas a refinarias

Integrantes da Federação Única dos Petroleiros fazem desde às 7h desta quarta-feira manifestações na porta de refinarias da Petrobras contra tentativas de bloqueios promovidas por golpistas articulados com os atos ocorridos em Brasília no último domingo.

Segundo nota divulgada pela FUP, haverá mobilizações em defesa da manutenção das operações de combustíveis em diversos estados pelo país. Ao menos quatro refinarias da Petrobras estiveram na mira de bolsonaristas nesta semana. Houve tentativas de bloqueio das vias de acesso na Reduc, no Rio, na Revap, em São Paulo, na Repar, no Pará e na Regap, em Minas Gerais.

Dirigentes sindicais percorreram unidades nesta terça para verificar as condições de segurança dos petroleiros que trabalham nas instalações. A FUP pediu a identificação e a punição rigorosa dos envolvidos nos atos golpistas.

“Estamos assistindo a um triste e vergonhoso capítulo de nossa história desde o último domingo. Depois dos ataques terroristas em Brasília, esses criminosos ainda querem parar as refinarias, prejudicando o povo brasileiro. Felizmente, percebemos a movimentação a tempo de impedir mais esse absurdo. Estamos monitorando as redes e as refinarias estão com segurança reforçada”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.