Petrobras Sinfônica apresenta sucessos do Guns N’Roses no Rio

A Orquestra Petrobras Sinfônica apresentará neste domingo pela primeira vez no Rio de Janeiro o concerto “Guns N’ Roses Sinfônico”, com versões sinfônicas de sucessos da banda norte americana como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” e “Patience”.

O “showcerto” ocorre neste domingo, às 19h, na casa de shows Qualistage, que fica dentro do shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A apresentação será regida pelo maestro Felipe Prazeres com versões arranjadas por Gilson Santos, Itamar Assiere, Jessé Sadoc e Ricardo Cândido.

“Circulamos com o concerto Guns N’ Roses Sinfônico por diversas capitais brasileiras, sempre com os teatros lotados e a plateia cantando todas as músicas”, afirma o maestro Prazeres. “A união de diferentes gêneros é o que faz da Orquestra Petrobras Sinfônica um conjunto tão plural”.