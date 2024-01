Petistas esperam cerca de mil pessoas em ato de filiação de Marta

A volta de Marta Suplicy ao PT está marcada para a próxima sexta-feira, no salão da Casa de Portugal, que tem capacidade para até 1.000 pessoas. Petistas envolvidos na organização esperam casa cheia sem muitos rodeios.

“Vai ser um ato bem dinâmico, com cinco ou seis pessoas discursando. Falas enxutas e para cima”, projetou o deputado estadual Antonio Donato, um dos coordenadores da pré-campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo.

O presidente Lula deve discursar, assim como a chefe nacional do partido, Gleisi Hoffmann, o ministro Fernando Haddad, além de Boulos e Marta.

A ex-prefeita acatou uma sugestão da executiva municipal do PT e está participando de uma rodada de conversas com integrantes do petismo paulistano. Ela já participou de encontros com deputados federais, membros do diretório da capital paulista e vereadores.

A reunião com os deputados estaduais seria nesta quarta-feira, mas foi adiada para a próxima semana por incompatibilidade de agenda.

Após a saída do PT, Marta fez críticas públicas ao partido, uma delas, sobre o impeachment de Dilma Rousseff gerou bastante mágoa na base petista. As conversas são importantes na repatriação da ex-prefeita ao PT, ainda que os episódios sejam considerados página virada.

“Agora, se trata de juntar forças para derrotar o bolsonarismo e olhar para a frente”, disse Donato.

A data foi um acerto com Lula que “faz questão de estar presente”, informou o parlamentar. No mesmo dia, o presidente deve fazer um périplo pelo estado paulista. De manhã, deve ir a Santos, à tarde visitar a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e depois vai à capital para o ato de filiação de Marta.