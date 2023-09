Petista usa depoimento de Heleno de argumento para tentar mudar artigo 142

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) usou as falas do general da reserva Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro como argumento para seu projeto de alterar o artigo 142 da Constituição. Na visão do petista, quando Bolsonaro fala em “jogar nas quatro linhas”, o ex-presidente se referia a usar as Forças Armadas como “poder moderador”.

O deputado está em busca de assinaturas para emplacar a PEC que modificaria as operações de Garantia da Lei e da Ordem. Como o Radar mostrou, os escândalos de Jair Bolsonaro envolvendo militares corroeram a imagem das Forças Armadas e o parlamentar tenta usar o desgaste a favor de seu projeto.

Zarattini acredita que “Não faz mais sentido você ter a utilização das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem interna”. Ele afirma que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica devem ser usadas exclusivamente para defesa territorial e garantia da soberania nacional.

Ex-chefe do GSI, Augusto Heleno disse nesta terça-feira que se tivesse desejo de participar de um golpe de Estado, não o faria porque o ex-presidente disse que não jogaria fora das quatro linhas.

