Pesquisa mostra que 90% dos brasileiros é contra taxar ultraprocessados

Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos perguntou presencialmente a 2.015 pessoas, dos 27 estados do país, a respeito da taxação sobre alimentos. Entre os entrevistados, 90% são contra mais impostos aos ultraprocessados.

O levantamento também mostra que 61% dos respondentes não sabiam da tramitação dos projetos que tramitam no Congresso Nacional sobre o assunto. A super taxação de ultraprocessados já esteve nas discussões da reforma tributária, mas saiu da pauta após pressão da bancada ruralista.

A amostra foi controlada para representar a distribuição populacional do país de acordo com o sexo, idade, região, escolaridade, condição do município e renda. Trata-se da mesma estratégia de uma pesquisa eleitoral presidencial, com margem de erro de 2 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.

Confira a pesquisa:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima

Continua após a publicidade

Siga