Pesquisa indica desaceleração nas vendas do varejo no início de 2024

As vendas do varejo devem desacelerar entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, indica pesquisa do IBEVAR – FIA Business School. No varejo restrito, que exclui veículos, motos e materiais de construção, o recuso estimado é de 0,6%, enquanto, no varejo ampliado, o levantamento apontou um aumento de 0,2%.

“Embora a inadimplência venha caindo com a melhora da massa real de pagamentos, a verdade é que o fôlego de consumo é reduzido, principalmente considerando as incertezas políticas que permeiam o cenário econômico, advindas do âmbito interno”, analisa Claudio Felisoni de Angelo, presidente do IBEVAR e professor da FIA Business School.