Pesquisa aponta fluxo em lojas estável em novembro, mas vendas em alta

O fluxo de visitação em lojas físicas caiu 0,3% no mês de novembro em comparação com o mesmo mês de 2022. Os dados são da pesquisa IPV (Índices de Performance do Varejo), organizada pelo venture capital HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Os estabelecimentos de shoppings tiveram queda de 3%. As lojas de rua, por sua vez, registraram alta de 6% no fluxo.

Em relação ao mês anterior, com influência da Black Friday, ambos registraram crescimento: os estabelecimentos situados na rua chegaram a 30% e se posicionaram à frente dos localizados em shoppings, que tiveram alta de 22%.

No ano anterior, também houve evolução de outubro para novembro, mas com altas menores, de 15% e de 16%, respectivamente.

Já a quantidade de boletos emitidos subiu 13% para lojas físicas no confronto de novembro deste ano com o mesmo mês de 2022. Para os estabelecimentos de rua, a alta foi de 16%, enquanto lojistas de shoppings viram crescimento de 8%.

