Permanência de Eduardo Leite no PSDB divide partido

Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Na mais nova celeuma no PSDB envolvendo as eleições do partido, o deputado Aécio Neves recuperou o status de liderança máxima dos tucanos.

Existem, agora, várias versões sobre Eduardo Leite ficar ou não no partido. Segundo uma ala, PSD e União Brasil são possíveis destinos. Do outro lado, a tese é de que é muito difícil um governador mudar de partido.

“Ele ainda é nosso nome forte para a presidência”, diz um representante do PSDB. “Pelo menos, por ora”.