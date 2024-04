Perdas de bets com jogos manipulados da Série B chegam a R$ 2,5 milhões

As bets monitoradas pela SportRadar perderam ao menos 2,5 milhões de reais em três jogos da Série B em 2022 e um em 2023 com “evidências claras e incontestáveis” de manipulação, afirma a empresa de análise e monitoramento em relatórios entregues pela CBF à CPI que investiga esse tipo de ilegalidade no Senado.

Dentre as partidas suspeitas, o maior prejuízo para as bets foi em Operário 0 x 3 Grêmio Novorizontino, em 6 de novembro de 2022. As casas monitoradas pela SportRadar perderam 1.619.012,94 reais com uma combinação de apostas em que o Grêmio Novorizontino terminaria o primeiro tempo à frente do placar, com ao menos dois gols, e venceria o jogo.

“O segundo gol da partida foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo, após o zagueiro do Operário Ferroviário EC, Gustavo Alcino, fazer uma intervenção imprudente e intempestiva dentro da grande área contra o atacante adversário, que já havia empurrado a bola para longe do alcance de Gustavo Alcino. O pênalti acabou sendo marcado, que culminou no segundo gol do primeiro tempo, tornando todas as apostas suspeitas bem-sucedidas”, afirma a SportRadar.

Já com Londrina 0 x 2 Ituano, em 28 de outubro de 2022, o prejuízo das bets alcançou 770.098,68 reais. O relatório para a partida informa que as apostas para o Londrina terminar o primeiro tempo perdendo representaram 40% de todas as apostas para esse jogo nas casas monitoradas. “Os padrões de apostas e as informações de suporte atuais fornecem indicações de que o Londrina EC foi potencialmente cúmplice na manipulação deste jogo”, diz a SportRadar.

Em 19 de maio de 2023, o Tombense perdeu para o Londrina por 2 a 0. Nessa partida, a suspeita recai sobre o volume suspeito de apostas em que o Tombense receberia mais cartões, o que levou a Betano a sofrer perdas de 73.627,40 reais.

“As apostas para este resultado ocorreram nos mercados pré-jogo e ocorreram principalmente em contas brasileiras. A Betano indicou que a maioria dessas contas era da mesma região do árbitro do evento, o que causou preocupações de integridade sobre a atividade de apostas testemunhada no mercado de cartões mencionado”, analisa a SportRadar.

A avaliação da empresa, nesse caso, é de que, “com base nas informações disponíveis, é possível que o Tombense FC esteja envolvido na possível manipulação da partida”.

A CBF também entregou à CPI o relatório sobre Criciúma 2 x 0 Tombense, em 5 de novembro de 2022, em que 99% das apostas sobre o “vencedor do primeiro tempo” – o equivalente a 388.604,34 reais – foram a favor da derrota do time mineiro, mais uma vez sob suspeita, na avaliação da SportRadar, de “estar envolvido na potencial manipulação da partida”.

Segundo a empresa autora da análise, “incidentes irregulares foram observados durante essa partida”, relatando que, aos 32 do primeiro tempo, o zagueiro Joseph, do Tombense, cometeu um pênalti “ao segurar e derrubar o adversário dentro da grande área”.

O relatório também aponta que esse foi um dos três jogos investigados pelo Ministério Público do Estado de Goiás em operação contra um grupo envolvido em um esquema de manipulação de resultados. De acordo com as apurações, “o grupo ofereceu a jogadores cerca de € 27.000,00 (134.460 reais, na cotação da época) para cometerem um pênalti no primeiro tempo”.