Paulo Gonet recorre de decisão de Toffoli sobre multa da J&F

Nesta segunda, o Radar mostrou que o silêncio da PGR de Paulo Gonet sobre as decisões do ministro Dias Toffoli, do STF, já provocaram desconforto entre integrantes do órgão. A passividade da procuradoria até aquele momento intrigava até ministros do próprio Supremo, incomodados com a impopularidade atraída para a Corte por causa das decisões do colega de toga.

No fim do dia, o chefe da PGR se movimentou e apresentou recurso no caso envolvendo a suspensão da multa bilionária da J&F. Gonet pede que o recurso seja redistribuído pelo magistrado a um colega ou, se assim ele não entender, que reveja seu posicionamento.

Até sexta-feira, segundo fontes da Corte, Gonet deve apresentar outro recurso, agora para questionar a decisão de Toffoli de suspender os pagamentos da leniência da Odebrecht. O caminho deve ser o mesmo: caberá ao ministro encaminhar os pedidos da procuradoria.