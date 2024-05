Partidos de esquerda apresentam linhas de enfrentamento à milícia no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O sociólogo Daniel Veloso Hirata, coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni-UFF), vai apresentar nesta sexta-feira as linhas gerais do que vai se transformar em uma plataforma de enfrentamento às milícias no Rio de Janeiro.

O especialista vai falar sobre medidas para combater a extorsão e a grilagem, secar as fontes de financiamento e extirpar as milícias da estrutura estatal. As diretrizes passam pelo enfrentamento a esses grupos criminosos em seus eixos territorial, financeiro e político.

O anúncio dessas linhas gerais será o lançamento da pedra fundamental do programa de governo do pré-candidato do PSOL à prefeitura carioca, Tarcísio Motta. O deputado federal vai mediar o debate público a partir das 18h30, na praça da Cinelândia.

A data do ato, 24 de maio, marca os dois meses desde a prisão dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e do delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, acusados pela Polícia Federal (PF) de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco.

Continua após a publicidade

Participam do debate o filósofo Vladimir Safatle, a antropóloga Jaqueline Muniz, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, os jornalistas Rafael Soares e Vera Araújo e a diretora executiva do Instituto Marielle Franco, Ligia Batista.

O ato na Cinelândia contará, também, com Dani Balbi (PCdoB), Reimont (PT), Heitor César (PCB), Juliete Pantoja (UP) e Renata Souza (PSOL), representantes dos partidos que apoiam a campanha “Com a milícia não tem jogo”.